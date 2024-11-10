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Zonguldak'ta Bıçaklama Olayında Serbest ve Tutuklamalar

Zonguldak'ta Bıçaklama Olayında Serbest ve Tutuklamalar
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Zonguldak'ta bir trafik kavgasının ardından yaşanan olayda, bir kişi bıçaklandıktan sonra serbest bırakılırken, 6 mahalle sakini tutuklandı. Bıçaklama olayının ardından mahalle sakinleri tarafından linç girişimine maruz kalan Mert C. savcılık ifadesinin ardından serbest oldu.

BIÇAKLAYAN SERBEST, MAHALLEDEN 6 TUTUKLU

Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada Selahattin B. (37) ile Fatih B.'yi (31) bıçaklayıp mahallelinin linç girişimine maruz kalan Mert C. (25) ile 7 kişi adliyeye sevk edildi. Darp edildiği sırada bayıldığı öğrenilen Mert C., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen mahalle sakinlerinden Selahattin B.'nin kardeşi Sefa B. ile olayda bıçaklanan Fatih B., Saim D., Rauf K., Tuncay Ö. ve Eren T. tutuklandı. Serkan A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından şüphelilerin yakınları, adliye binası önünde bıçaklayanın serbest bırakılıp kendi yakınlarının tutuklanmalarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, tutuklananları adliye binasından çıkardığı sırada, ailelerinin görüşme isteğine izin vermeyince gerginlik yaşandı.

Öte yandan serbest bırakılan Mert C.'nin tedavisinin süreceği öğrenildi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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