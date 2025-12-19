Haberler

Parkta yeğeninin eşini öldüren şüpheli, daha önce de eniştesini öldürmüş

Zonguldak'ta, tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin daha önce de cinayetten hüküm giydiği ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanan Dereli, kendini savunduğunu iddia etti.

ZONGULDAK'ta, parkta tartıştığı yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin (44), 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Dereli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektimö dedi.

Olay, dün Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli ile yeğeninin eşi Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli'nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN VURDUM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim dedi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

