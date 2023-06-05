Zonguldak'ta Belediye Binasına Saldırı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Belediye binasına gelen 2 kişi, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürüp, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasına girip, tüm camları kırdı. 2 şüpheli yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Eşref Ç. ile Muhammet Ö., belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını iddia edip, ellerindeki levye ve demir sopalarla geldikleri Çatalağzı belediye binasına saldırdı. Makam odasına da girip, tüm camları kıran 2 şüpheli, ihbar sonrası gözaltına alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün şikayetçi oldu.

Belediye Başkanı Akgün, saldırganların alkollü olduğunu belirterek, "Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay maddi bir camın kapının kırılması değil; burası bir beldenin belediye makamı. Buraya seçimle geldik. Burası, Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen baltayı eline alsın; kırsın, döksün. Eğer 100 lira zarar varsa, 100 lirayı versin; sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya" dedi.