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Zonguldak'ta Belediye Başkanlık Makamına Saldırı: 2 Tutuklama

Zonguldak'ta Belediye Başkanlık Makamına Saldırı: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde belediye başkanlık makamına saldıran Eşref Ç. ve Muhammet Ö. isimli şahıslar tutuklandı.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde dün akşam saatlerinde başkanlık makamına saldıran Eşref Ç. ve Muhammet Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, işe girmeyen çalışan Eşref Ç. (26) ve Muhammet Ö. (29)belediye başkanlık makamına saldırdı. Ardından saldırganlar Eşref Ç. ve Muhammet Ö., Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk'ü darp etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Eşref Ç.ve Muhammet Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Eşref Ç. ve Muhammet Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çatalağzı Zonguldak Güncel Haberler

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