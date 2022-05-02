Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Mustafa Tutulmaz, polis evinde düzenlenen programda, protokol üyelerinin bayramını kutladı.

Tutulmaz, yaptığı konuşmada, bayramların insanları bir araya getiren değerler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın, kardeşliğin pekiştiği, dostlukların geliştiği, paylaşmaların arttığı bir bayram olduğunu belirten Tutulmaz, "Ülke olarak ramazanı birlikte güzel yaşadık. Bugünleri kırgınlıkları bitirerek, kardeşlikleri pekiştirerek yaşayalım." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de ramazanı dolu dolu geçirdiklerini dile getirerek, herkesin bayramını kutladı.

Bayramların mesafeleri kısalttığını, küskünleri barıştırdığını ve herkesi bir araya getirdiğini belirten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise gönül gönüle, omuz omuza bir arada olduklarını kaydetti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da iki yıldan beri bayramlara ne kadar hasret kaldıklarını daha iyi anladıklarını ifade ederek, "İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. İnşallah nice bayramlara böyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ulaşırız." diye konuştu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Ramazan Bayramı, Zonguldak, Bayram, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title