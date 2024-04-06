Zonguldak'ta Bayram Trafiği Dronlarla Denetlendi

Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Milli Egemenlik Caddesi Terminal Kavşağında dronla denetim yapan ekipler, 14 aracı kontrol etti.

Ekipler, 4 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve bir sürücüye de muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 20 bin 507 lira idari para cezası kesti.