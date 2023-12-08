Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta batan geminin parçalanarak karaya çıkarılması için çalışmalar başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları için, batığın parçalanarak karaya çıkarılması ve kum ve balçık nedeniyle ulaşılamayan bölümlerinde de arama yapılmasına karar verildi. Ayrıca tüm Zonguldak sahili boyunca arama çalışmalarının süreceği belirtildi.

1) 7 MÜRETTEBATI ARANAN GEMİNİN BATIĞI PARÇALANARAK KARAYA ÇIKARILACAK

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları için, batık geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve aramaların balçık dolu gemide de yapılmasına karar verildi. Ayrıca, dalgıçların gemide ulaşabileceği tüm alanlara ulaştığı ve tüm Zonguldak sahili boyunca çalışmaların süreceği belirtildi.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden devam eden çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 20'nci gününde de sürüyor.

DALGIÇLAR ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Dün itibariyle TCG Akın gemisi bölgedeki görevini tamamlayarak ayrıldı. Öte yandan Nene Hatun gemisi ise arama kurtarma çalışmalarında, batığın olduğu bölgede görevine başladı. Dalgıçlar ise geminin ulaşılabilen her noktasına ve liman çevresindeki kayaların diplerine bakarak çalışmalarını tamamladı.

PARÇALANARAK KARAYA ÇIKARILACAK

Fırtına ve dalgaların etkisiyle batık geminin taşıdığı 'ferrosilicon' yükü, kum ve balçık  ile geminin kırılan bölümleriyle eşyaların yaşam mahallerini kapladığı gerekçesiyle pompalarla boşaltmanın başarılı olmaması ihtimali değerlendirilerek zaman kaybı olacağına karar verildi. Geminin kıç tarafında bulunan yaşam mahallerinin yüzde 75 ile 85 derece eğimle yattığı anlaşılırken, parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

SAHİL HATTI BOYUNCA ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bu sebeple 'Kafkametler' gemisinin parçalanarak karaya çıkarılması çalışmalarına dün başlandı. Bu kapsamda, Nene Hatun gemisi, batık geminin pruvasını çevirme çalışmasına başladı. Zonguldak sahil hattı boyunca AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama ve tarama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Fırtına Ereğli AFAD Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü? GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek? Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title