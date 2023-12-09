Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının aileleri umutlu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatın aileleri, yakınlarının bulunmasını bekliyor. Geminin kıyıya çıkarılıp kayıpların aranmasının uzun süreceğini ifade eden aileler, denizdeki çalışmaların sürmesini istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatın aileleri, yakınlarının bulunmasını bekliyor. Geminin kıyıya çıkarılıp kayıpların aranmasının uzun süreceğini ifade eden aileler, denizdeki çalışmaların sürmesini istedi. Geminin 3'üncü Kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş, '19 gündür buradayız. Ben emekli asker olarak aramanın tam olarak yapıldığına inanmıyorum. Dün bize Vali Bey'in söylediği, 'gemi kesilerek çıkartılacak' dedi. Geminin 3 kamarasına, 3 bölgesine hala girilemedi. 'Çamur balçık gibi şeylerin boşaltılamadığı için gemiyi kesme yoluna gidiyoruz' dendi bize. Bu iş sivil firmaya devredilirse 6 aydan önce bitmez. Kafkametler firması herhangi bir firmayla anlaşma yapsa bile o firmanın buraya gelmesi 10-15 gün. Girilemeyen yerler varken bu işleme gidilmesini biz aileler olarak kabul etmiyoruz dedi.

'DEVLETİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Gemi kaptanı Cemal Turhan'ın oğlu Bora Turhan 'İlk günden beri burada bekliyoruz. Devletin yetkinlik ve kabiliyetini, çalıştığını görüyoruz ama bizim tabi ki son aldığım bilgiler ve bizim kendi düşüncelerimizden yola çıkıp da bunun özel şirkete verilmeden bunun devletin yapmasını daha cazip görüyoruz. Burada ticari bir firmanın gelip de bu işi burada bitirmesini istemiyoruz. Devletin arkamızda olduğunu biliyoruz ama daha da çok desteklenmesini istiyoruz diye konuştu.

'OĞLUMU BULAMIYORUM'

Ömer Hebip'in gözü yaşlı annesi Emine Hebip, '20 gündür dertliyim. Oğlumu bulamadık, oğlum çıkmadı. Oğlumu tez zamanda çıkartın. Buralarda kaldım, denize doğru bakıyorum yollara bakıyorum oğlumu bulamıyorum. Bize 'yarın birgün çıkacak' diyorlar ama çıkmıyor. Telefon etti 'anne gemi batıyor. Kaptan bizi bırakmıyor' dedi. Oğlumu bulun ne olur dedi.

'ÇIKACAK DİYE ÜMİT EDİYORUM'

Ömer Hebip'in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip ise, '20 gündür burada perişanız. Arıyorlar tarıyorlar, bir şey yok. 'bugün yarın, bugün yarın' diyerek 20 gün olmuş. 20 günde çıkamayan ceset ne zaman çıkacak acaba Benim oğlumu bulup bana verecekler. Çıkacak diye ümit ediyorum işte. Çıkacak diyorlar ama bir şey göremiyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Ömer Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title