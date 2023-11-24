KİMLİĞİ BELLİ OLDUZonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan gemi personelinin kimliği belli oldu.

Zonguldak'ta batan gemideki bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (3)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan gemi personelinin kimliği belli oldu. Cesedin, geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan'a ait olduğu tespit edildi. Tarhan'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.