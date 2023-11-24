Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)

BİR KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.