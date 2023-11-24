Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (5)

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

BİR KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Olaylar Kaza Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title