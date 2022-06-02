Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı - Haberler

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli daha serbest bırakıldı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 şüphelinin daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu. 30 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Dün ise 6 şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Kadıoğlu Güncel Haberler

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