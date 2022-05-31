Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede - Haberler

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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheli daha adliyede

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 6'sının daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Kadıoğlu Kasım Güncel Haberler

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