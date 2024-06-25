Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Kandilli kavşağında B.A. (48) yönetimindeki 67 ACT 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araca sıkışan 1'i çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.