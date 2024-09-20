Zonguldak'ta Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı
Ereğli-Zonguldak kara yolunda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü M.A. (35), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Ereğli-Zonguldak kara yolunda M.A. (35) idaresindeki 67 AV 593 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.