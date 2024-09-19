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Zonguldak'ta Bariyere Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Bariyere Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda hafif ticari araç, kaygan yolda bariyere çarptı; sürücü ve yolcu yaralandı.

Zonguldak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda seyreden M.A.B. idaresindeki 41 U 1466 plakalı hafif ticari araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki V.T. yaralandı.

Araçta sıkışan V.T, itfaiye erlerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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