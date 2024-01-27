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Zonguldak'ta Barakaya Çarpan Otomobil Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, T.D'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki barakaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Turgay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

T.D'nin kullandığı 67 ZV 495 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Tepe Park mevkisinde yol kenarındaki barakaya çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Turgay Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turgay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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