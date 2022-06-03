Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde banyoda düşerek yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde banyoda düşerek yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden M.S.Ç. (89) banyoda düşerek yaralandı. Yaşlı adam, ev sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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