Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

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Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde banyoda düşerek yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde banyoda düşerek yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden M.S.Ç. (89) banyoda düşerek yaralandı.

Yaşlı adam, ev sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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