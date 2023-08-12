Zonguldak'ta Bankacı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir vatandaşı 100 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı. Dolandırılan vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda C.Y. (22) ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir vatandaşı 100 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtan C.Y. (22) ve beriberindeki şahıs, bir vatandaşı 100 bin TL dolandırdı. Dolandırılan vatandaşın şikayeti sonrasında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlar Birimi çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren takibi sonucunda C.Y. (22) ve beraberindeki şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 kişi bugün Zonguldak Adliyesine getirildi. - ZONGULDAK