Zonguldak'ta Balkonundan Düşen Kadının Cansız Bedeni Bulundu

ZONGULDAK'ta, gece evinin balkonundan düşen Elif Atalay'ın (36) sabah saatlerinde komşuları tarafından cansız bedeni bulundu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; Elif Atalay, sitedeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ESKİ MAYISLAR YÜKLENİYOR' PAYLAŞIMI

Öte yandan Elif Atalay'ın dün saat 20.00 sıralarında sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve 'Eski mayıslar yükleniyor' ifadelerini kullandığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.