Zonguldak'ta Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta, 36 yaşındaki Elif Atalay, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ta, gece saatlerinde evinin balkonundan düşüp ölen Elif Atalay'ın (36) cansız bedeni sabah saatlerinde komşuları tarafından bulundu. Polis ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Elif Atalay site içerisindeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu genç kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken görerek polise ihbarda bulundular.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede genç kadının öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde beklediği tespit edildi. Atalay'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Öte yandan Atalay'ın sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve 'Eski mayıslar yükleniyor' ifadelerini kullandığı görüldü.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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