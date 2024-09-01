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Zonguldak'ta Balıkçılar Yeni Sezonu Törenle Karşıladı

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Zonguldak'ta balıkçılar, ağ atarak avlanma sezonunun başlamasını törenle karşıladı. Balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldı.

ZONGULDAK'ta balıkçılar, ağ atarak avlanma sezonunun başlamasını törenle karşıladı. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi'nde 1 Eylül'de kalkacak olan denizlerde ağ atarak avlanma yasağının son saatlerinde balıkçılar tören düzenledi. Törene protokol üyeleri katılırken, balık ekmek de ikram edildi. Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, etkinliğin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

15 yıllık balıkçı Murat Bozkurt (45), bol palamut beklediklerini belirterek, "Umutluyuz inşallah, geçen senelerde istediğimiz verimi alamadık palamuttan. Ama bu sene 15 Ağustos itibariyle olta serbest oldu. Palamut kendini gösterdi. Bu sene bol bir palamut bekliyoruz. Bütün balıkçı arkadaşlara bol bereketli, kazasız bir sezon diliyorum. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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