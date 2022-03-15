ZONGULDAK - Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, çoğu zaman limana boş ağlarla dönüyor.

Özellikle kıyı balıkçılığı yapanların verimsiz bir dönem geçirdiği avlanma sezonunda umduğunu bulamayan balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle de denize yeterli sıklıkta açılamadı.

Balıkçı barınağında mesailerini ağ onararak sürdüren balıkçılar, sezonun son haftalarının bereketli geçmesini umut ediyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, bu sezonun kendileri için hayal kırıklığı şeklinde geçtiğini söyledi.

Özellikle kıyı balıkçılığı açısından kötü bir sezon geçirdiklerini anlatan Kayhan, "Endüstriyel balıkçılık açısından ise fena bir sezon değildi. Bölgemizde kıyı balıkçılığı çok olduğu için balığın olmaması küçük ölçekte balıkçılık yapanları epey etkiledi." dedi.

"Denizlerin soğuması kıyı balıkçılığını engelledi"

Kayhan, akaryakıttaki fiyat değişiminin de balıkçılığı etkilediğini aktararak, "Halkın balık yeme alışkanlığı kalmadı. Bu sezon hamsi iyi olmadı. Halkın balığı olarak bilinen hamsi yok. Önemli olan halkın balığının olması. Diğer balıklarda pahalı olduğu için halkımız her balığı tercih edemiyor. Bunun yanında Batı Karadeniz'de denizlerin soğuması balığın derin sulara çekilmesi kıyı balıkçılığını bir hayli engelledi." diye konuştu.

Umutlarını önümüzdeki sezona bıraktıklarını dile getiren Kayhan, "Bu sezonun karlı olması biraz olsun önümüzdeki sezon için umut verdi. 15 Nisan'da yasaklar başlıyor. Teknelerimizin tamiratına başlayacağız." ifadelerini kullandı.