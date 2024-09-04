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Zonguldak'ta Balıkçılar 4 Günde 100 Ton Palamut Yakaladı

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Zonguldak'ta balıkçılar 4 günde 100 ton palamut yakaladı. Palamutun tezgahtaki fiyatı 40 liraya kadar düşerken balıkçılar önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.

ZONGULDAK'ta balıkçılar 4 günde 100 ton palamut yakaladı. Palamutun tezgahtaki fiyatı 40 liraya kadar düşerken Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, "Önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının daha çok düşeceğini ön görebiliriz. Palamut ağırlıklı olacak. İstavrit, mezgit olacak. Hamsinin biraz az olacağını düşünüyoruz" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de ağ atarak balık avlama yasağının sona ermesiyle Zonguldak'tan da balıkçılar Karadeniz'e açılarak ağlarını bıraktı. Zaman zaman olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden balık avında, şuana kadar Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde toplamda 10 bin kasa palamut yakalandı. 10 bin kasadaki balıkların ağırlığı ise 100 tonu buldu. 100 ton balığın pazara sunulmasıyla birlikte palamutun tane fiyatı 40 liraya kadar düştü. Palamutun büyüklüğüne göre fiyatı 75 liraya kadar yükselebiliyor.

BALIKÇI: PALAMUT 40, BİSKÜVİ 30 LİRA

Kendi kayığı ile avlanıp balık satan balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bugün balığımız fazla. Kayığımız 2000 kasaya yakın balık tuttu. Biz de halkımıza dağıtalım dedik. 40 liraya veriyoruz. 75 liraya da balık var. Herkes yesin dedik. İlk başta balık 150 liraydı. Sonra 100 lira oldu, 75'e indi. Benim kayık 2 bin kasa tutunca ben de halka dağıtıyorum, 40 liraya. Bisküvi bugün 30 lira" dedi.

KOOPERATİF MÜDÜRÜ: HALKIMIZ UCUZ BALIK YİYECEK

Bu sezon palamutun bol olacağını tahmin ettiğini söyleyen Bülent Aksu, "Tezgahlarda bolluk bereket yaşanıyor. 3 tanesi 100 liradan tanesi 50 liradan, 100 liradan gramına göre satışa sunuldu. Vatandaşımız bu sene çok ucuz balık yiyecek. Bölgemizde Kilimli'den 4 kamyon, Kozlu ve Ereğli'den toplamda 10 bin kasa civarında balık çıktığı görülmekte. Önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının daha çok düşeceğini ön görebiliriz. Palamut ağırlıklı olacak. İstavrit, mezgit olacak. Hamsinin biraz az olacağını düşünüyoruz. Palamut hamsi ile beslendiği için, büyük balık küçük balığı yer düşüncesiyle hamsinin az olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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