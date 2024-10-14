Zonguldak'ta Balıkçı Teknesi Arızalandı, Sahil Güvenlik Kurtardı
Alaplı ilçesinde balık avlamak üzere denize açılan Emin İntepe'nin teknesi motor arızası nedeniyle sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri, acil durum çağrısının ardından balıkçıyı kurtararak karaya getirdi.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arıza nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki Emin İntepe, Akcakoça Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesinde meydana geldi. Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan belediye personeli Emin İntepe, balık avlamak isterken teknesinin motorunda arıza meydana geldi. İntepe, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ereğli ve Akçakoca Sahil Güvenlik Ekipleri Karadeniz açıklarında arama çalışması başlattı. Zor durumdaki balıkçıyı Sahil Güvenlik ekipleri bularak karaya getirdi.
HABER: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),