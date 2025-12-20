Haberler

Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarını düşürdü

Zonguldak'ta sıcaklıkların mevsim normallerini aşması avlanan balık miktarını düşürdü
Güncelleme:
Zonguldak'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle balık avı sezonunda ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Kooperatif müdürü, bu yıl beklentilerin altında bir avcılık olduğunu vurguladı.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balık avı sezonu durgun geçiyor.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, sezonun başında palamut avının olmayacağını, avcılığın ağırlıklı hamsi üzerinden gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Sezon boyunca yaklaşık 500 ton av gerçekleştiğini, kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ifade ederek, "Aralık ayındayız, normalde kar yağması gerekirken deniz suyu sıcaklıkları hala yüksek. Sebep olarak bunları düşünüyoruz." diye konuştu.

Aksu, hamsinin göç balığı olduğunu aktararak, belirli dönemlerde Zonguldak açıklarında avlandığını, daha sonra Karadeniz kıyıları boyunca ilerleyerek Gürcistan'ın Batum bölgesine kadar ulaştığını, sezonun bu şekilde sona erdiğini ifade etti.

Bu sezonun genel olarak beklentilerin altında geçtiğini belirten Aksu, geçen yılla kıyaslandığında avlanan balık miktarının yaklaşık beşte bire düştüğünü, önceki sezonda palamut, istavrit, çinekop ve hamsi gibi türlerde çeşitliliğin çok daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Haberler.com
