Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Zonguldak'ta hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Kentte, bağımlılıkla mücadelenin "Bir kişinin değil, her kişinin, bir kurumun değil her kurumun sorumluluğu" olduğu bilinciyle hareket edilen çalışmalar kapsamında kurumların sorumluluk alanları çerçevesinde hem önleyici hem de tedavi edici hizmetler aralıksız sürdürülüyor.

BM Genel Kurulunca, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı toplum hedefine ulaşmak ve uyuşturucuyla mücadelede uluslararası düzeyde eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilan edilen "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında seminer gerçekleştirildi.

Denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik seminerde konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalında görevli psikolog Emrullah Koç, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemine değinerek, bireylerin bu konuda bilinçlenmelerinin önleyici bir rol oynayabileceğini belirtti.

Seminer sonunda denetimli serbestlik görmekte olan hükümlülerin soruları cevaplandırıldı, denetimli serbestlik uzmanları tarafından Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" el broşürleri dağıtıldı.