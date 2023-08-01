Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ediyor

Zonguldak'ta, sevgilisi Bartu Can Akkışla'ya ait evin terasından atlayarak hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili dava kapsamında ek iddianame hazırlandı. Akkışla hakkında 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Zonguldak'ta, 2 yıl önce sevgilisi Bartu Can Akkışla'ya (35) ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen Ayşe Özgecan Usta'nın (28) ölümüyle ilgili süren dava kapsamında ek iddianame hazırlandı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Akkışla hakkında Usta'nın dışarı çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, dosyaya eklenip dava birleştirildi.

Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hazırlanan ek iddianame Bartu Can Akkışla'nın Ayşe Özgecan Usta'nın intiharını öngörmesine rağmen engellemediği iddiasıyla 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davayla birleştirildi. Hakkında toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle sürecek davada sanık Akkışla ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.