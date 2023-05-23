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Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIZonguldak'ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.'yi evinin önünde 6 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Murat Dursun Parlak, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ayrıldığı Buket Y.'yi evinin önünde 6 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Murat Dursun Parlak, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hastanede tedavisi süren Buket Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, servise alındığı bildirildi. Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK DHA


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Murat Dursun Zonguldak Güncel Haberler

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