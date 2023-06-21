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Zonguldak'ta av tüfeğiyle ateş edilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta av tüfeğiyle ateş edilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde av tüfeğiyle ateş edilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde av tüfeğiyle ateş edilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta, N.K. (60) arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu belirtilen kardeşi Cevdet K'nin kullandığı 67 EK 243 plakalı hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Arif A'nın (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Cevdet K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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