Zonguldak'ta Atlı Jandarma Timi Huzur ve Güven İçin Görev Yapıyor

Zonguldak'ta atlı jandarma timi, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Jandarma astsubaylar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen 'İmre', 'Efe' ve 'Kadim' isimli atlarla Filyos beldesindeki sahilde devriye geziyor. Atlar, sahile gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Bazı yetişkinler ve çocuklar, atları severek fotoğraf çekiyor. Jandarma motosikletli asayiş ekipleriyle görev yapan atlı timler, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanında çalışacak.