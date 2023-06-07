Zonguldak'ta Asayiş ve Trafik Uygulamasında 16 Sürücüye 41 Bin 587 Lira Ceza Kesildi

Kozlu Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik ve trafik şube ekiplerince Kozlu ilçesinde yapılan uygulamada 16 sürücüye toplam 41 bin 587 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 16 sürücüye 41 bin 587 lira ceza kesildi.

Kozlu Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik ve trafik şube ekiplerince Kozlu ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

İlçedeki bir kafeteryanın girişi, araç park ve kamelya alanlarında yapılan uygulamada 146 aracın kontrol edildi.

Denetimde 16 sürücüye, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, yönetmeliklere aykırı ses ve ışık donanımı bulundurmak gibi konularda toplam 41 bin 587 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 374 kişinin sorgulandığı uygulamalarda bir kişiye yoklama kaçağı durumundan tutanak tanzim edildi.