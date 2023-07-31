Zonguldak'ta Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 223 kişi ve 156 araç kontrol edildi. Kontrollerde 11 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 223 şahıs ve 156 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre 26 - 30.07.2023 tarihleri arasında 21.00 ile 23.00 saatleri arası Kozlu sahil bandı, araç park alanları ve kamelya alanlarında Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube ve Trafik Şube ekiplerince asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 156 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 11 araç sürücüsüne; karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerinden işlem yapıldı. Toplam 24 bin 136 TL cezai işlem uygulandı.

Asayiş yönünden kafe bölgesinde araç park yerleri ve kamelya alanlarında yapılan uygulamalarda 223 şahıs sorgulandı. Asayiş yönünden suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - ZONGULDAK