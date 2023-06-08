Zonguldak'ta arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde arkadaşı Enes Merdivan'ı öldüren İslam Sami Çakmak, 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cesedin yerini söyleyen Nazar K. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ormana saklayan ve arama çalışmalarına katılan İslam Sami Çakmak (20), 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erenler köyünde 27 Ağustos 2021'de kaybolan Enes Merdivan için arama çalışması başlatıldı. Merdivan'ın arkadaşı İslam Sami Çakmak da aramalara katıldı. Çalışmalar sürdüğü sırada, jandarmaya giden Nazar K., sevgilisi Çakmak'ın, Merdivan'ı öldürdüğünü söyleyip, cesedin yerini söyledi. Ceset, Oğuzhan köyündeki ormanda bulundu. Soruşturmada Çakmak, 'tasarlayarak öldürme', sevgilisi Nazar K. de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlaması ile tutuklandı. Nazar K., daha sonra serbest kaldı.

SAVCI, 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN CEZA İSTEDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına İslam Sami Çakmak, Enes Merdivan'ın babası ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza alması gerektiğine kanaat getirdi. Merdivan ailesinin avukatı ise "Enes'in sosyal medyadan mesaj atarak, silah deneme bahanesi ile uzağa götürülmesi, cinayetin tasarlanarak olduğunu göstermektedir. Sanıkların bu şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'ENES, YAKIN ARKADAŞIMDI'

Mütalaanın ardından son sözü sorulan Çakmak, "Enes, yakın arkadaşımdı. Olay kaza ile gerçekleşti. Tüfeği denemeye gitmiştik. Benden olay yerinde o dönemki sevgilim Nazar K.'den ayrılmamı istedi. Ona karşı duyguları olduğunu söyledi. Bana bıçakla saldırdı. Kendimi savunmak isterken tüfek kazayla patladı. Nazar K. de savunmasında Enes'in bana bıçakla saldırdığını belirtmiştir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Çakmak'a 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezası verdi. İndirim gerekçesi olarak sanığın, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları gösterildi. Nazar K. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Nazar K. ile ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)