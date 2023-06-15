Zonguldak'ta Aranan Şahıslar Uygulaması: 14 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta yapılan Aranan Şahıslar Uygulaması sonucunda, hakaret, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, basit yaralama, hırsızlık, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasını veya tutuklanmasına neden olmak suçlarından 8 aranan şahıs ile Kasten Yaralama, basit yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak suçlarından 6 aranan şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı ve adli birimlere sevk edildi.

Zonguldak'ta ekiplerin aranan şahıslara yönelik yaptığı uygulama sonucunda araması bulunan 14 şüpheli yakalanarak adli birimlere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta 81 ile eş zamanlı olarak, 26 ekip ve 66 personelin katılımıyla Aranan Şahıslar Uygulaması yapıldı. İl merkezinde; hakaret, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, basit yaralama, hırsızlık, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasını veya tutuklanmasına neden olmak suçlarından 8 aranan şahıs yakalandı. İlçelerde ise Kasten Yaralama, basit yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, hırsızlık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak suçlarından 6 aranan şahıs olmak üzere, toplam 14 aranan şahıs ekiplerce yakalandı. Yakalanan 14 şüpheli adli birimlere sevk edildi. - ZONGULDAK