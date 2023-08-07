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Zonguldak'ta araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araçta ve aracın içinde bulunan bir kişi üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir araçta ve aracın içinde bulunan bir kişi üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta ve araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla 1 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Tragger Ereğli Güncel Haberler

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