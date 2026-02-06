Haberler

Kusurlu araçların para karşılığı muayene istasyonundan geçirilmesine yönelik operasyonda 13 gözaltı

Zonguldak'ta araç muayene istasyonunda, araç sahiplerine para karşılığı muayeneden geçme imkanı sundukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, araç muayene istasyonunda, para karşılığı aracında muayeneden geçemeyecek kusuru bulunanların araçlarını muayeneden geçirttiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, komisyon karşılığı aracılık yaptığı öne sürülen M.V. ile muayene istasyonu çalışanı M.Ç. savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer 9 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden araç muayene istasyonu çalışanları Tanju Ömür, Harun Bıçak, Önder Yaman, Mevlüt Aytürk, İbrahim Can Demirel ve İrfan Güney tutuklanırken, aracılık yaptığı iddia edilen S.A., G.Ö. ve T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

