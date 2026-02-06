Kusurlu araçların para karşılığı muayene istasyonundan geçirilmesine yönelik operasyonda 13 gözaltı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, araç muayene istasyonunda, para karşılığı aracında muayeneden geçemeyecek kusuru bulunanların araçlarını muayeneden geçirttiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, komisyon karşılığı aracılık yaptığı öne sürülen M.V. ile muayene istasyonu çalışanı M.Ç. savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer 9 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden araç muayene istasyonu çalışanları Tanju Ömür, Harun Bıçak, Önder Yaman, Mevlüt Aytürk, İbrahim Can Demirel ve İrfan Güney tutuklanırken, aracılık yaptığı iddia edilen S.A., G.Ö. ve T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,