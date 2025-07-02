Zonguldak'ta Apartman Girişinde Patlama

Zonguldak'ta Apartman Girişinde Patlama
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Zonguldak'taki Erkan Apartmanı'nın giriş katında meydana gelen patlama, bazı eşyaların zarar görmesine neden oldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Erkan Apartmanı'nın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı eşyalar zarar görürken, ufak çaplı çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, apartman girişinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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