Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı - Haberler

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Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı.

Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı. Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

Kulüp yöneticilerinin de karıştığı kavgaya polis, biber gazıyla müdahale etti.

Uzun süren arbede, oyuncuların sahadan çıkarılmasıyla sona erdi.

Kavgada yaralanan 2 futbolcu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Şehit, Güncel, Haberler

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