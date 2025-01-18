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Zonguldak'ta alkollü sürücü baba ve kızını yaraladı, tutuklandı

Zonguldak'ta alkollü sürücü baba ve kızını yaraladı, tutuklandı
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Zonguldak'ta ehliyetsiz ve 180 promil alkollü sürücü, özel halk otobüsünden inen baba ve kızına çarparak yaralanmalarına neden oldu. Baba ve kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.

Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde 67 AS 086 plakalı otomobiliyle özel halk otobüsünden inen H.O'ya (45) ve kızı A.E.O'ya (6) çarparak yaralanmalarına neden olan Zafer K. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlenen şüphelinin 180 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan baba ve kızının tedavisinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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