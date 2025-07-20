Zonguldak'ta Alkol Etkisiyle Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Alkol Etkisiyle Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkol etkisindeki motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kerem K. ve arkadaşı ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde önce kaldırıma ardından da tel örgülere çarpan motosikletin sürücüsü Kerem K. ve yanındaki arkadaşı Çağlar Uysal ağır yaralandı. Kerem K.'nin 1.13 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, önceki gece Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Profesör Doktor Muhammet Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Çarşıdan Kepez yönüne giderken Kerem K.'nin kontrolünü yitirdiği 67 AFM 872 plakalı motosiklet, önce kaldırıma ardından tel örgülere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Kerem K. ve yanındaki Çağlar Uysal yaklaşık 5 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralanın da durumunun ağır olduğu bildirildi. Kerem K.'nin ise kaza sırasında 1.13 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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