Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Alev Alan Çamaşır Makinesi Apartman Boşluğuna Atıldı

Zonguldak'ta Alev Alan Çamaşır Makinesi Apartman Boşluğuna Atıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta S.A. isimli bir kişi, evinde çıkan yangın sonucunda alev alan çamaşır kurutma makinesini apartman boşluğuna attı. Yangın, itfaiyenin müdahale etmesiyle söndürüldü.

ZONGULDAK'ta S.A., alev alan çamaşır kurutma makinesini apartman boşluğuna attı. Binayı duman kaplarken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan S.A.'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. S.A. alev alan makineyi kendi imkanları ile apartman boşluğuna atıp, itfaiyeye haber verdi. Aparman duman dumanla kapanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Duman tahliye edilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Olay

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.