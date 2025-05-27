Zonguldak'ta Aileyi Vuran Trafik Kazası: 3 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli- Zonguldak kara yolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli yönüne giden Mevlüt Ç.'nin (47) kontrolünü yitirdiği 67 AAE 132 plakalı otomobil, virajda refüje çarparak, takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mevlüt Ç., annesi Emine Ç. (66) ile kızı Melike Ç. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.