Zonguldak'ta Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahallelinin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.

ZONGULDAK'ta ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'taki ağaçlık alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evlere sıçrama ihtimali tedirginliğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalleli de itfaiyecilere destek verdi. Öte yandan rüzgarın etkisiyle elektrik kablolarından zaman zaman alevler çıktı. Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

