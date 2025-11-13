Haberler

Zonguldak'ta Afet Tatbikatı: Yangın ve Patlama Senaryosu

Güncelleme:
Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, gemideki yangın ve patlama senaryosu üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Hızla organize olan ekipler, yaralıları kurtararak tatbikatı başarıyla tamamladı.

ZONGULDAK'ta limana yanaşmakta olan gemide patlama ve yangına yönelik müdahale ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kent merkezinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak Belediyesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün katılımıyla Zonguldak Limanı'nda afet saha tatbikatı yapıldı. Tatbikat Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla başladı. Senaryo gereği bir gemi personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, gemide yangın ve patlamalar olduğu, denize birinin düştüğü ihbarında bulundu. Sağlık ve AFAD ekipleri, sahada hızla konuşlanarak, sahra çadırı ve vaka brandalarını hazırladı. Bir sahil güvenlik botu, gemi çevresinde tur atıp senaryo gereği denize atılan mankeni alarak karaya, sağlık ekiplerine getirdi. Senaryo gereği yaralılar kurtarıldı. Yaralıların makyajlarının gerçekçiliği dikkat çekti.

Öte yandan, bir ambulansın trafik kazası yapması da tatbikata dahil edildi. İtfaiye ekipleri, senaryo gereği sıkışan ambulans personellerini tahliye ederek ambulansa alınmalarını sağladı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenliği sağlamak için tatbikat alanına dizilirken, jandarma komandolar bölgede nöbet tuttu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
