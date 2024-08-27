Zonguldak'ta Ablasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

??????? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ablasını öldüren, eniştesi ve yeğenlerini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde dün birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan Emine S. (42), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emine S'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan yakalanan O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye getirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay

O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu. Zanlının, psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.