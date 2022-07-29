Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor
Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden Kemal İnce'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince İnce'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Vatandaşların da katıldığı çalışmalar, köy çevresi ve dere kenarında sürdürülüyor.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel