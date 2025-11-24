Haberler

Zonguldak'ta 78 Yaşındaki Adamın Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Tahir Bostan'a hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bostan hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Bostan'a (78) hafif ticari aracın çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Kasım'da Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Tahir Bostan'a, İ.A. (53) idaresindeki 67 ACF 440 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisi ile yola savrulan Bostan için sağlık ekiplerine haber verildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan tedavisi sonrası taburcu edildi. Kaza, Bostan'a ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Bostan, hastaneye gelen sürücü İ.A.'nın burada kendisine, "Kredi çekemedim. Dalgındım, kusura bakmayın" dediğini ailesine anlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.