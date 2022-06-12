Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran zanlı tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran zanlı tutuklandı. Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda dün 7 iş yerinin camını kapalı oldukları sırada yerden aldığı taşlarla kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansımıştı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli Müftü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.