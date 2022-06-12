Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı - Haberler

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli tutuklandı
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran zanlı tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran zanlı tutuklandı.
Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda dün 7 iş yerinin camını kapalı oldukları sırada yerden aldığı taşlarla kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay anı, cep telefonu kamerasına yansımıştı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel