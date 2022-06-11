Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Haberler

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı. Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda bir kişi, kapalı oldukları sırada 7 iş yerinin camını yerden aldığı taşlarla kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüpheli Ü.K. (20), Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakalandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli Müftü Güncel Haberler

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