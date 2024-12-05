Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Zonguldak'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Zonguldak'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 Kasım-4 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık yerler, terminaller ve limanlar denetlendi.

Denetimlerde 1261 araç, 127'si yabancı uyruklu 3 bin 212 kişi ile 183 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi.

Kontrollerde 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 2'sı Irak ve 1'i İran uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edilerek Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
img

Kızgın pekmezi bir anda başından aşağı döktü
img

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü
img

Memurlara bir hak daha geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rizespor Silivrispor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Silivrispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Aralık Perşembe bugün kimler potada? Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.